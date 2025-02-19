Зеленский счел требование Трампа вернуть США $500 млрд «несерьезным разговором»

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что требование Вашингтона вернуть $500 млрд в виде полезных ископаемых является «несерьезным разговором». Об этом он заявил в интервью CNN Türk.

Украинский лидер отметил, что Соединенные Штаты поставили Киеву оружия на $67 млрд, а бюджетная поддержка со стороны американцев составила $31,5 млрд. Кроме того, Зеленский заявил, что хочет гарантий безопасности от Вашингтона в обмен на редкоземельные металлы. В предложенном ранее США документе, как рассказал президент Украины, не было ни слова о гарантиях.

15 февраля Трамп предложил Украине сделку, в рамках которой она должна была предоставить США доступ к 50% своих запасов редкоземельных металлов. Эти металлы включают 17 элементов, таких как скандий, иттрий, лантан и другие. В обмен на это США обещали гарантии безопасности для Украины.

Трамп уточнил, что предполагаемый объем сделки составляет $500 млрд. Белый дом разъяснил, что такая договоренность должна компенсировать расходы Вашингтона на помощь Киеву. В итоге Зеленский отказался подписывать договор по ископаемым, и Украина предложила США свои условия для соглашения о добыче полезных ископаемых.

Ранее Зеленский заявил, что Трамп находится в «пузыре дезинформации».