Путин заявил о необходимости гуманизировать уголовное правосудие

Президент России Владимир Путин на ежегодном совещании судей заявил, что необходимо продолжать гуманизацию уголовного правосудия в стране. Его слова приводит РИА Новости.

«Важно, чтобы в целом продолжалась работа по гуманизации уголовного законодательства и практики его применения», — сказал президент.

По его словам, российские суды рассмотрели дела почти 680 тысяч человек, по каждому пятому уголовное преследование решил прекратить суд.

Также Путин в рамках совещания по судебной системе заявил, что совершенствование правосудия в стране должно быть продолжено. Кроме того, он отметил, что важно своевременно выявлять и устранять судебные ошибки.

В феврале глава комиссии Совета судей РФ по связям с государственными органами, общественными организациями и СМИ Владимир Захаров заявил, что социальные сети российских судов демонстрируют уровень развития, сопоставимый с другими государственными и публичными институтами.

Ранее члены президиума совета судей РФ обсудили планы работы судебной системы.