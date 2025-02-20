Путин призвал совершенствовать правосудие в России

Президент России Владимир Путин в рамках совещания по судебной системе заявил, что совершенствование правосудия в стране должно быть продолжено. Его слова приводит РИА Новости.

Он выразил уверенность, что формирование единообразной судебной практики и совершенствование законодательного обеспечения правосудия будет обязательно продолжено.

«Важное условие повышения качества правосудия – своевременное выявление и устранение судебных ошибок», — отметил глава государства.

В декабре Путин утвердил закон, который вводит использование форменной одежды для гражданских служащих Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Согласно новому закону, правительство России получает полномочия определять категории гражданских служащих, обязанных носить форму и знаки различия в ходе выполнения своих служебных функций. Кроме того, закон предоставляет главному судебному приставу Российской Федерации право разрабатывать правила для ношения форменной одежды и знаков различия.

Ранее сообщалось, что судебные приставы взыщут с должников 1 трлн рублей.