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Члены президиума совета судей РФ обсудили планы работы судебной системы

Проект закона «О статусе судей в РФ» направили в Верховный суд России
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Shutterstock

В Москве прошло заседание президиума совета судей РФ, на котором участники обсудили перспективы работы судебной системы, сообщается на сайте РАПСИ.

Как отметил председатель совета судей РФ Виктор Момотов, тема организационного обеспечения деятельности и оплаты труда мировых судей требует особенного внимания.

«Эта тема будет находиться на постоянном контроле президиума совета судей РФ», — рассказал он.

Также заместитель председателя совета судей РФ, глава комиссии по совершенствованию законодательства, председатель второго кассационного суда общей юрисдикции Анатолий Бондар рассказал о проекте «О внесении изменений в статью 19 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации». По итогам доклада члены президиума приняли решение направить проект закона в Верховный суд РФ.

В ходе заседания участники также обсудили вопросы проводимой работы по созданию ведомственной судебной охраны, реализации государственного контракта на осуществление добровольного медицинского страхования судей, создания и своевременного обновления технической базы судов и другие темы.

Также заместитель начальника главного управления организационно-правового обеспечения деятельности судов судебного департамента при ВС РФ Эдуард Сенников рассказал о разработке порядка взаимодействия и плана информационного освещения деятельности совета судей России в соцсети «ВКонтакте».

Отдельный блок вопросов был посвящен повышению квалификации государственных гражданских служащих, ответственных за взаимодействие со средствами массовой информации в федеральных судах и управлениях судебного департамента, расположенных на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

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