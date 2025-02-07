Глава комиссии Совета судей РФ Захаров отметил темпы развития соцсетей судов России

Социальные сети российских судов демонстрируют уровень развития, сопоставимый с другими государственными и публичными институтами. Об этом, комментируя итоги анализа АНО «Диалог», заявил председатель Арбитражного суда Северо-Кавказского округа, глава комиссии Совета судей РФ по связям с государственными органами, общественными организациями и СМИ Владимир Захаров.

На международной научно-практической конференции «Журналистика в 2024 году: творчество, профессия, индустрия» он отметил, что судебная система выдерживает сравнение с государственными пабликами, которые ведут государственные органы.

«Причем мы выдерживаем сравнение с теми структурами, где наиболее массовое обращение. Это связано с социально значимыми вопросами», — приводит слова Захарова Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Как уточнили в агентстве, на базе РАПСИ в 2023 году был создан Единый федеральный контентный центр (ЕФКЦ). Отмечается, что центр собирает и обобщает важнейшую информацию о деятельности российской судебной системы и защите прав граждан. Далее информация формируется в готовые SMM-материалы с новостями и аналитическими данными, которые направляются в пресс-службы судов для размещения на их официальных страницах в соцсетях.