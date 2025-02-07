Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава комиссии Совета судей РФ Захаров отметил темпы развития соцсетей судов России

Соцсети судов назвали конкурентными по отношению к пабликами госорганов
close
Rostislav_Sedlacek/Shutterstock/FOTODOM

Социальные сети российских судов демонстрируют уровень развития, сопоставимый с другими государственными и публичными институтами. Об этом, комментируя итоги анализа АНО «Диалог», заявил председатель Арбитражного суда Северо-Кавказского округа, глава комиссии Совета судей РФ по связям с государственными органами, общественными организациями и СМИ Владимир Захаров.

На международной научно-практической конференции «Журналистика в 2024 году: творчество, профессия, индустрия» он отметил, что судебная система выдерживает сравнение с государственными пабликами, которые ведут государственные органы.

«Причем мы выдерживаем сравнение с теми структурами, где наиболее массовое обращение. Это связано с социально значимыми вопросами», — приводит слова Захарова Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Как уточнили в агентстве, на базе РАПСИ в 2023 году был создан Единый федеральный контентный центр (ЕФКЦ). Отмечается, что центр собирает и обобщает важнейшую информацию о деятельности российской судебной системы и защите прав граждан. Далее информация формируется в готовые SMM-материалы с новостями и аналитическими данными, которые направляются в пресс-службы судов для размещения на их официальных страницах в соцсетях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами