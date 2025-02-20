Политолог объяснил, с чем связаны планы вывести американские войска из Европы

США планируют вывести военный контингент из Европы, в том числе из стран, вступивших в НАТО после 1990 года. Зарубежные СМИ пишут о договоренностях с Россией, однако это никак не связано с прошедшими в Эр-Рияде переговорами, считает доктор политических наук, политический обозреватель Tsargrad.tv Андрей Пинчук. По его словам, в выводе войск заинтересована новая администрация Штатов.

Эксперт призвал не преувеличивать глубину вопросов, обсуждавшихся в столице Саудовской Аравии.

«В Эр-Рияде договорились договариваться, наметив технические параметры и направления для этого. А такие вещи, как размещение войск, это все-таки финальные моменты, до которых еще очень далеко», — подчеркнул он.

Вашингтон действительно может вывести войска, но не из-за обещаний России, а из-за позиции новой администрации, не раз заявлявшей, что Америка не будет защищать Европу за свой счет. Содержание контингента в других странах — это очень дорого, а сами страны Европы при этом на оборону выделяют крайне мало, из-за чего по факту их защищают США, объяснил Пинчук.

Он также напомнил, что в американском минобороны украинский конфликт назвали европейским, дав таким образом понять, что Европа сама должна позаботиться о своей безопасности, заключил политолог.

Напомним, Financial Times недавно написала со ссылкой на источники, что США могут вывести американских военных из стран Балтии и западных стран Европы на фоне переговоров с Россией по украинскому конфликту. Отмечается, что в дальнейшем американские войска могут быть перемещены дальше на запад, в результате чего »Евросоюз станет уязвим для российской армии».

А сегодня глава Пентагона Пит Хегсет в неофициальных беседах «ошеломил» украинских чиновников подтверждением того, что США рассматривают возможность вывода большой части американских войск из Европы.

Ранее в Польше заявили о проработке НАТО вопроса отправки войск на Украину.