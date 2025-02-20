В Польше заявили о проработке НАТО вопроса отправки войск на Украину

Косиняк-Камыш: НАТО выясняет, кто и сколько солдат направит на Украину

Страны НАТО выясняют, какое количество солдат могут направить на Украину. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN.

Министр, отвечая на вопрос, какую цифру Польша «вписала в анкету» готовности направить свои войска на Украину, отметил, что это не анкета. По его словам, разговор на тему отправки солдат в зону боевых действий ведется на уровне послов при штаб-квартире НАТО.

Также Косиняк-Камыш уточнил, что Польша не намерена направлять своих солдат в место проведения украинского конфликта.

20 февраля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил главе МИД РФ Сергею Лаврову, что решение по поводу возможного появления войск НАТО на Украине принадлежит Киеву, а не Москве. Он подчеркнул, что весь смысл украинского сопротивления «российской агрессии» заключается в том, что Украина решает, какие иностранные войска размещать на своей территории. Сикорский также отметил, что очередной пакет санкций против РФ дает дополнительные аргументы тем, кто будет вести переговоры о каком-либо соглашении с Россией.

Ранее стало известно, что Европа хочет направить десятки тысяч солдат на Украину.