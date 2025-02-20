Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше заявили о проработке НАТО вопроса отправки войск на Украину

Косиняк-Камыш: НАТО выясняет, кто и сколько солдат направит на Украину
close
Thomas Peter/Reuters

Страны НАТО выясняют, какое количество солдат могут направить на Украину. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN.

Министр, отвечая на вопрос, какую цифру Польша «вписала в анкету» готовности направить свои войска на Украину, отметил, что это не анкета. По его словам, разговор на тему отправки солдат в зону боевых действий ведется на уровне послов при штаб-квартире НАТО.

Также Косиняк-Камыш уточнил, что Польша не намерена направлять своих солдат в место проведения украинского конфликта.

20 февраля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил главе МИД РФ Сергею Лаврову, что решение по поводу возможного появления войск НАТО на Украине принадлежит Киеву, а не Москве. Он подчеркнул, что весь смысл украинского сопротивления «российской агрессии» заключается в том, что Украина решает, какие иностранные войска размещать на своей территории. Сикорский также отметил, что очередной пакет санкций против РФ дает дополнительные аргументы тем, кто будет вести переговоры о каком-либо соглашении с Россией.

Ранее стало известно, что Европа хочет направить десятки тысяч солдат на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами