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В Грузии назвали формат переговоров по Южному Кавказу неприемлемым

Депутат Мачавариани назвал формат встреч «3 плюс 3» неприемлемым из-за России
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Depositphotos

Грузия рассматривает формат переговоров «три плюс три» по Южному Кавказу как неприемлемый из-за участия в нем России. Об этом заявил журналистам депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Леван Мачавариани, передает РИА Новости.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что двери для Грузии в формате «три плюс три» открыты, а «кресло стоит».

«Россия участвует в формате «3+3», ею оккупированы наши территории (Тбилиси не признает независимость Абхазии и Южной Осетии. — прим. ред.). Конечно, мы не собираемся садиться ни за какой стол переговоров с Россией», — заявил Мачавариани.

Он напомнил, что между Россией и Грузией нет дипломатических или каких-либо других отношений. По словам парламентария, сначала республике предстоит решить вопрос о территориальной целостности, после чего можно будет начать обсуждать форматы встреч.

Формат «три плюс три» — это консультативный формат сотрудничества между тремя странами Южного Кавказа (Армения, Азербайджан и Грузия) и трех соседей (Россия, Турция и Иран).

С инициативой шестистороннего формата сотрудничества по Южному Кавказу выступили в конце 2020 года лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган.

В январе Лавров заявил, что Россия считает перспективной работу консультативного формата «три плюс три» с участием Армении.

Ранее в Грузии признали правильным решение отказаться от пути Украины.

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