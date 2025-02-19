В МИД РФ напомнили Грузии о формате «три плюс три»

Лавров: для Грузии открыты двери в формате «три плюс три», кресло всегда стоит

Для Грузии открыты двери в формате «три плюс три». Об этом на парламентском часе в Госдуме заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«С самого начала все согласились, что у нас именно формат «три плюс три» и что мы понимаем сомнения и нюансы позиции Грузии», — сказал он.

Глава МИД РФ подчеркнул, что кресло для грузинских представителей всегда будет находиться в зале заседания данного формата.

Формат «три плюс три» — это консультативный формат сотрудничества между тремя странами Южного Кавказа (Армения, Азербайджан и Грузия) и трех соседей (Россия, Турция и Иран).

С инициативой шестистороннего формата сотрудничества по Южному Кавказу выступили в конце 2020 года лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган.

В январе Лавров заявил, что Россия считает перспективной работу консультативного формата «три плюс три» с участием Армении.

Ранее Лавров рассказал о сложностях в международных отношениях.