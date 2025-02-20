The Economist узнал о желании Трампа избавиться от Зеленского

Заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести на Украине выборы нового главы государства говорят о его желании избавиться от Владимира Зеленского. Об этом пишет британский журнал The Economist со ссылкой на источники.

«Трамп, по всей видимости, хочет избавиться от Зеленского, который ему никогда не нравился и которого он считает сложным человеком», — отметил в беседе с изданием неназванный бывший дипломат.

Как пишет издание, в теории Украина может продолжать боевые действия, отвергнув предложение Трампа о переговорах с РФ. Однако на практике такое развитие событий приведет к быстрому ухудшению положения Киева.

Британские журналисты подчеркнули, что у ВСУ серьезные проблемы на оперативном уровне и практически отсутствует стратегическое планирование. Кроме того, на передовой ощущается острая нехватка личного состава, а численность некоторых бригад ВСУ составляет менее трети от обычной.

По оценке журнала, у Трампа есть множество рычагов давления на Украину. Например, он может снять санкции с России и прекратить военную помощь Киеву. Кроме того, американский президент может остановить поток разведданных из США и отключить ВСУ от спутниковых терминалов Starlink, которые являются основой для связи украинских подразделений между собой.

До этого президент РФ Владимир Путин назвал спектаклем отказ Зеленского проводить выборы в 2024 году. Российский лидер подчеркивал, что подписание мирного договора с Украиной возможно только с легитимными представителями украинской власти, например, председателем Верховной рады. По словам Путина, с Зеленским Россия будет говорить только в том случае, если он пойдет на выборы президента Украины и будет избран народом.

Ранее Песков оценил высказывания Трампа и Зеленского друг о друге.