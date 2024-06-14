Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал спектаклем отмену президентских выборов на Украине в текущем году. Соответствующее заявление он сделал на встрече с руководством министерства иностранных дел РФ.

По словам главы государства, тот конфликт, который охватил Украину, начался с силового захвата власти путем антиконституционного переворота в 2014 году.

«Источник действующего киевского режима — это вооруженный путч. И теперь круг замкнулся», — сказал российский лидер.

Путин в МИД России провел совещание с руководством министерства иностранных дел России. Путин назвал условия мирных переговоров с Киевом. Глава государства заявил, что новые территории теперь навсегда с Россией и этот вопрос не может обсуждаться. В 2022 году, по его словам, российские войска подошли к Киеву, были разные варианты действий, но решений о штурме города не было. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Ранее опрос показал, что Залужный в 2024 году выиграл бы президентские выборы на Украине.