Песков оценил высказывания Трампа и Зеленского друг о друге

Песков заявил, что украинским властям не нравится отчитываться о помощи от США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинским властям не нравится отчитываться о тот, как они распорядились полученной от США помощью. Об этом он сказал в ходе брифинга для журналистов.

«Мы видим, что определенные есть разногласия между Вашингтоном и Киевом. Киевский режим привык к бесконтрольному иждивенчеству <..> И конечно же совсем не нравится киевскому режиму как-то отчитываться за уже потраченные деньги», — заявил он.

По словам Пескова, нежелание администрации президента Украины Владимира Зеленского отчитываться о потраченных деньгах является уже неоспоримым фактом. Слова пресс-секретаря Кремля стали ответом на вопрос о том, свидетельствуют ли заявления Трампа и Зеленского друг о друге о разногласиях между администрациями в Киеве и Вашингтоне, а также о том, с кем может вести переговоры по урегулированию на Украине Россия.

До этого Трамп заявил, что Зеленский отказывается проводить выборы на Украине. По его словам, у украинского лидера низкий рейтинг в социальных опросах.

Ранее в Раде заверили, что между Трампом и Зеленским нет вражды.