Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков оценил высказывания Трампа и Зеленского друг о друге

Песков заявил, что украинским властям не нравится отчитываться о помощи от США
close
Ludovic Marin/Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинским властям не нравится отчитываться о тот, как они распорядились полученной от США помощью. Об этом он сказал в ходе брифинга для журналистов.

«Мы видим, что определенные есть разногласия между Вашингтоном и Киевом. Киевский режим привык к бесконтрольному иждивенчеству <..> И конечно же совсем не нравится киевскому режиму как-то отчитываться за уже потраченные деньги», — заявил он.

По словам Пескова, нежелание администрации президента Украины Владимира Зеленского отчитываться о потраченных деньгах является уже неоспоримым фактом. Слова пресс-секретаря Кремля стали ответом на вопрос о том, свидетельствуют ли заявления Трампа и Зеленского друг о друге о разногласиях между администрациями в Киеве и Вашингтоне, а также о том, с кем может вести переговоры по урегулированию на Украине Россия.

До этого Трамп заявил, что Зеленский отказывается проводить выборы на Украине. По его словам, у украинского лидера низкий рейтинг в социальных опросах.

Ранее в Раде заверили, что между Трампом и Зеленским нет вражды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами