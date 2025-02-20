Падение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского является «очевидной тенденцией», с этим вряд ли можно поспорить. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обвинения в адрес России со стороны украинского лидера.

«Это абсолютно очевидная тенденция, и вряд ли можно с этим спорить. По цифрам не хотели бы какие-то дискуссии», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос об обвинениях Зеленского в адрес РФ.

Накануне украинский лидер заявил, что слова президента США Дональда Трампа о его рейтинге в 4% представляют собой «дезинформацию, которая идет от РФ».

Песков также отметил, что риторика украинских властей в целом «оставляет желать лучшего», включая «совершенно непозволительные вещи» в адрес глав других государств.

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что подписание мирного договора с Украиной возможно исключительно с легитимными представителями украинской власти, в частности с председателем Верховной рады.

Ранее экс-подполковник СБУ заявил, что украинцы недовольны Зеленским.