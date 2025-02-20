Владимир Зеленский должен остановить шоу и хоть немного поработать президентом страны. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в статье для «Украинской правды».

Депутат в статье указал, что Украина в настоящее время оказалась в очень сложной ситуации, которая может оказаться критической для существования страны. Гончаренко также призвал не пытаться решить проблемы в стиле «95 квартала» — студии, одним из основателей которой стал Зеленский.

Среди прочего Гончаренко заявил, что Зеленскому необходимо заканчивать с «подростковым настроением» и включиться в реальность. Депутат также напомнил, что в настоящий момент продолжаются бои за Покровск в Донецкой народной республике, кроме того, существует реальная угроза взятия российскими войсками Харькова, после чего армия России выйдет в Днепропетровскую область.

«Давайте шоу вы оставите на время после войны, а сейчас хоть немного поработаете президентом. Это будет и нам, и вам полезно», — заявил украинский парламентарий.

Также на Зеленского обрушились с критикой и в Японии. Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил о неспособности Украины самостоятельно воевать и задался вопросом, «не должен ли Зеленский стать умнее, чтобы защитить свою страну и народ».

До этого президент РФ Владимир Путин высказался о легитимности Зеленского, срок которого на посту президента завершился 20 мая прошлого года.

Ранее в Британии предсказали Зеленскому поражение на выборах.