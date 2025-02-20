В Британии предсказали Зеленскому поражение на выборах

Действующий президент Украины Владимир Зеленский проиграет бывшему командующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному на президентских выборах. Об этом пишет The Economist со ссылкой на опрос общественного мнения.

По данным опроса, из действующих политиков Зеленский является самой популярной фигурой, однако его поддерживает только 30% населения, в то время как Залужного — 65%.

Отмечается, что сейчас украинский президент все чаще делает ставку не на поддержку народа, а на своих приближенных. Кроме того, из-за того, что положение его ставленников зависит от него, Зеленский реже сталкивается с критикой и потому «совершает ошибки».

До этого телеканал CNN сообщал, что Залужный может стать более удобным президентом для США, чем Зеленский, поскольку он добился бы от ВСУ лояльности к соглашению с Россией.

Ранее Зеленский назначил Залужного послом Украины в Великобритании.