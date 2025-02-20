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В Японии призвали Зеленского стать умнее для защиты Украины и своего народа

Судзуки: Украина не может самостоятельно воевать, Зеленскому надо стать умнее
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил о неспособности Украины самостоятельно воевать. Об этом он написал в своем блоге, пишет РИА Новости.

«Украина неспособна самостоятельно воевать. Для того, чтобы защитить страну и жизнь своего народа, не должен ли президент Зеленский стать поумнее?» — высказался Судзуки.

Вместе с тем политик призвал Зеленского «зарубить себе на носу», что обратного хода у этого течения (события после прихода к власти в США Дональда Трампа. — прим. ред.) нет. Он также сравнил слова украинского лидера о невозможности обсуждать завершение конфликта без участия Украины с «собачьим воем».

До этого президент РФ Владимир Путин высказался о легитимности украинского лидера Владимира Зеленского, срок которого на посту президента завершился 20 мая прошлого года. Российский лидер заявил, что подписание мирного договора возможно исключительно с легитимными представителями украинской власти, в частности, с председателем Верховной рады. Путин подчеркнул, что Россия будет говорить с Зеленским только в том случае, если он пойдет на президентские выборы и получит легитимность.

Ранее Путин высказался о реакции Европы на встречу России и США.

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