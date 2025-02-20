В Совфеде заявили о «сумерках президента Зеленского»

Украинский лидер Владимир Зеленский не сможет победить на выборах главы государства, поскольку лишился поддержки со стороны США. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Я думаю, что это так называемые сумерки господина Зеленского. То есть это время идет, уже начался обратный отсчет его пребывания в должности президента, потому что он понимает, что ему не светит победа на выборах, которые должны быть, как требуют американцы. И он будет сейчас тянуть любым способом, чтобы подольше остаться у власти», — сказал Джабаров.

Парламентарий указал, что Зеленский утратил главную опору в лице Вашингтона, а европейские лидеры начинают «постепенно дистанцироваться» от него.

До этого президент США Дональд Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны, если на Украине будет организовано голосование. Кроме того, по его словам, Владимир Зеленский втянул Соединенные Штаты в войну, которую нельзя было выиграть. Трамп добавил, что без США Зеленский никогда не сможет договориться о мире с Россией.

В конце января президент России Владимир Путин отмечал, что Зеленский является нелегитимным лидером и не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с Россией. По словам российского президента, способ отмены указа все же есть — это может сделать председатель Верховной рады Украины, однако Москва не видит желания Киева закрыть этот юридический вопрос. В феврале Путин заявил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине.

Ранее СМИ порассуждали о возможном саммите России, США и Китая в Москве.