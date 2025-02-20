Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде заявили о «сумерках президента Зеленского»

Сенатор Джабаров: начался отсчет нахождения Зеленского на посту президента
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский не сможет победить на выборах главы государства, поскольку лишился поддержки со стороны США. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Я думаю, что это так называемые сумерки господина Зеленского. То есть это время идет, уже начался обратный отсчет его пребывания в должности президента, потому что он понимает, что ему не светит победа на выборах, которые должны быть, как требуют американцы. И он будет сейчас тянуть любым способом, чтобы подольше остаться у власти», — сказал Джабаров.

Парламентарий указал, что Зеленский утратил главную опору в лице Вашингтона, а европейские лидеры начинают «постепенно дистанцироваться» от него.

До этого президент США Дональд Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны, если на Украине будет организовано голосование. Кроме того, по его словам, Владимир Зеленский втянул Соединенные Штаты в войну, которую нельзя было выиграть. Трамп добавил, что без США Зеленский никогда не сможет договориться о мире с Россией.

В конце января президент России Владимир Путин отмечал, что Зеленский является нелегитимным лидером и не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с Россией. По словам российского президента, способ отмены указа все же есть — это может сделать председатель Верховной рады Украины, однако Москва не видит желания Киева закрыть этот юридический вопрос. В феврале Путин заявил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине.

Ранее СМИ порассуждали о возможном саммите России, США и Китая в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами