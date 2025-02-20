В МИД Финляндии оценили речь Трампа о переговорах Украины с РФ

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен назвала беспрецедентной речь президента США Дональда Трампа, который выразил разочарование тем, что Украина в последние три года не использовала возможности для переговоров с РФ, чтобы сохранить свои территории. Своим мнением она поделилась в эфире телеканала Yle TV1, пишет РИА Новости.

«Беспрецедентная речь от самого влиятельного лидера в мире», — высказалась Валтонен.

Валтонен добавила, что Трамп имеет привычку «персонифицировать вещи» и включать их в свою риторику.

До этого президент России Владимир Путин заявил о неспособности президента Украины Владимира Зеленского отменить собственный запрет на ведение переговоров с РФ. Российский лидер подчеркнул, что на данный момент Зеленский нелегитимен, поэтому не может отменить свои же указы, которые подписывал, будучи законно на посту президента. Как отметил Путин, до выборов нового главы государства указы Зеленского может отменить председатель Верховной рады Украины.

Также Путин отметил, что в силу своей нелегитимности Зеленский не имеет права подписывать документы, фиксирующие договоренности об урегулировании украинского конфликта в ходе переговоров.

Ранее спецпосланник США заявил, что Украина должна провести выборы.