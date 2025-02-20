ХАМАС передал Израилю тела погибших заложников

Радикальные палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» (организация запрещена в России) передали Красному Кресту тела четырех граждан Израиля, погибших после атаки ХАМАС на израильские поселения в октябре 2023 года. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что передача состоялась в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Израильская сторона получила останки семьи Бибас (мать и двое маленьких детей) и Одеда Лифшица.

ХАМАС утверждает, что заложники погибли в результате авиаударов Израиля по палестинскому анклаву.

19 января на территории сектора Газа был введен режим прекращения огня в рамках соглашения, достигнутого ХАМАС и Израилем. Ожидается, что перемирие будет длиться не менее 42 дней. За это время в Израиль должны вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1000 палестинских заключенных.

15 февраля ХАМАС освободил гражданина России и Израиля Александра Труфанова, которого удерживали в заложниках с октября 2023 года. В палестинской группировке заявляли, что решение о досрочном освобождении россиянина было принято в знак глубокого уважения к президенту России Владимиру Путину.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль не допустит власти ХАМАС в секторе Газа после окончания конфликта.