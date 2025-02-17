Нетаньяху заявил, что Израиль не допустит власти ХАМАС в секторе Газа

Нетаньяху: Израиль не допустит власти ХАМАС в Газе после войны

Израиль не допустит власти ХАМАС или Палестинской национальной администрации в секторе Газа после окончания конфликта. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает РИА Новости.

«На следующий день после войны в Газе не будет ни ХАМАС, ни Палестинской администрации. Я привержен плану президента США Дональда Трампа по созданию другой Газы», — сказал он.

До этого египетский телеканал Al Qahera News сообщал, что ХАМАС не будет участвовать в управлении сектором Газа в будущем.

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ожидается, что в рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей. Израиль в ответ будет выпускать по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского, по 50 — за каждого военнослужащего.

Ранее стало известно, что в ЕС начали разрабатывать собственный план по сектору Газа в противовес президенту США Дональду Трампу.