В Европе поделились опасениями о конце трансатлантического альянса

В Европе опасаются, что трансатлантическому альянсу пришел конец. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

Политик заявил, что теперь «есть альянс между российским и американским президентами, которые хотят разрушить Европу». Он считает, что трансатлантическому альянсу пришел конец.

При этом высокопоставленный польский чиновник анонимно выразил мнение, что Дональд Трамп не собирается выводить США из НАТО, а хочет подтолкнуть Европу к тому, чтобы она «взяла на себя больше ответственности за свою безопасность для усиления» Североатлантического альянса.

До этого президент РФ Владимир Путин высказался о реакции Европы на встречу России и США.

Путин также отметил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине, подчеркнув, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Киевом, но украинские власти ввели для себя запрет на переговоры с РФ.

Ранее политолог усомнился в способности Европы участвовать в урегулировании на Украине.