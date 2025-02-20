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Политолог усомнился в способности Европы участвовать в урегулировании на Украине

Политолог Ягер: Европа не примет участия в мирной сделке по Украине
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Gleb Garanich/Reuters

Страны Европы остаются в стороне от мирного соглашения по Украине, и это целиком их вина. Такое мнение высказал немецкий политолог Томас Ягер в интервью изданию Focus.

«Все знают, как должен выглядеть европейский ответ: рост экономики, крупные промышленные и технологические проекты и военная мощь. Вместо этого европейцы позволяют собой помыкать», — сказал эксперт.

По его словам, прежде чем требовать место за столом переговоров, европейцам необходимо предпринять какие-либо шаги к разрешению украинского конфликта.

Ягер добавил, что встреча в Париже вновь продемонстрировала, «насколько пугающе слаба и разделена Европа».

19 февраля в Париже прошел второй экстренный саммит лидеров Евросоюза и Канады по Украине. Итальянская газета Corriere della Sera сообщала, на встрече страны ЕС разделились по вопросу отправки миротворческого контингента на Украину.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна получить гарантии безопасности от США взамен на предоставление редкоземельных металлов. По его словам, Украина и Европа должны участвовать в переговорном процессе по урегулированию конфликта.

Ранее в МИД Франции заявили о неготовности Запада отправлять войска на Украину.

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Переговоры о мире на Украине
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