В партии Трампа недовольны его высказываниями о Зеленском

Член палаты представителей США от Республиканской партии Дон Бэкон раскритиковал резкие высказывания президента Дональда Трампа в отношении Владимира Зеленского. Его слова приводит The Hill.

«Президенту нужно провести день заново — и начать все сначала. Он поступил плохо. Я думаю, то, что он сказал, неправильно, и это позор», — сказал Бэкон.

Бэкон также заявил, что слова президента не отражают точку зрения всей Республиканской партии. По его словам, многие понимают, что сказанное Трампом – «неправда». Политик призвал «президента встать на сторону свободы, на сторону демократии», а не на сторону «захватчика».

До этого президент США назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны, если на Украине будет организовано голосование. Кроме того, по его словам, Владимир Зеленский втянул Соединенные Штаты в войну, которую нельзя было выиграть. Трамп добавил, что без США Зеленский никогда не сможет договориться о мире с Россией.

В свою очередь Владимир Путин заявлял, что подписание мирного договора с Украиной возможно только легитимными представителями украинской власти.

Срок Владимира Зеленского на посту президент истек 20 мая 2024 года, но выборы на Украине так и не проводились из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что в текущей ситуации президентские выборы «несвоевременны». А украинцев, несогласных с этим, он призвал сменить гражданство.

Ранее европейский лидер счел необоснованными высказывания Трампа о Зеленском.