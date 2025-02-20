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Трамп рассказал о грубом отношении Киева к министру финансов США

Трамп рассказал о грубом приеме министра финансов США на Украине
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что с министром финансов США Скоттом Бессентом на Украине обошлись грубо. Об этом сообщает ТАСС.

«С ним обошлись довольно грубо, потому что, по сути, они сказали ему нет», — сказал американский лидер.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский «спал и был недоступен» для встречи с Бессентом.

Американский министр много часов ехал на поезде по опасной дороге, чтобы добраться до Киева. Он должен был подписать договор, но вернулся ни с чем, отметил Трамп.

Газета The Washington Post писала, что власти Украины отклонили план администрации США по оказанию республике военной помощи в обмен на предоставление Вашингтону права на 50% украинских редкоземельных полезных ископаемых.

Зеленский объяснил отказ от подписания соглашения тем, что документ не обеспечивает надлежащей защиты интересов Украины и не содержит достаточных гарантий безопасности страны.

Накануне российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине. Он подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Киевом, а также с Европой.

Ранее сообщалось, что в НАТО испугались возможного требования Путина.

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