Бывший посол США в Японии Рам Эмануэль заявил, что своими высказываниями по поводу Украины и ее лидера Владимира Зеленского президент Дональд Трамп помогает России осуществить давнюю мечту Иосифа Сталина. Его слова приводит The Hill.

Он согласился с утверждением о том, что якобы «главная цель» России со времен Второй мировой войны — расколоть НАТО и разрушить Североатлантический альянс, и Трамп является для этого «огромным активом».

«Со времен Иосифа Сталина это было единственной целью, и американский президент осуществил его мечту», — указал Эмануэль.

До этого президент США назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны, если на Украине будет организовано голосование. Кроме того, по его словам, Владимир Зеленский втянул Соединенные Штаты в войну, которую нельзя было выиграть. Трамп добавил, что без США Зеленский никогда не сможет договориться о мире с Россией.

В свою очередь Владимир Путин заявлял, что подписание мирного договора с Украиной возможно только легитимными представителями украинской власти.

Ранее европейский лидер счел необоснованными высказывания Трампа о Зеленском.