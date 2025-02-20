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Трамп-младший предложил Зеленскому победить без американских денег

Сын Трампа: пусть Зеленский одержит победу без денег США
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Wolfgang Rattay/Reuters

Сын американского президента Дональд Трамп-младший предложил главе Украины Владимиру Зеленскому победить без денег США. Об этом сообщается на странице Трампа-младшего в социальной сети X.

Сын Трампа, комментируя размещенное в соцсети видео, на котором похожий на Зеленского человек в яркой одежде танцует под музыку из песни «Новогодняя» группы «Дискотека Авария», заявил, что Зеленскому правда стоит «выиграть войну без наших бесконечных долларов». Трамп-младший предложил посмотреть, что из этого выйдет.

16 февраля Зеленский заявил, что мирное урегулирование конфликта невозможно без решения президента России Владимира Путина.

В январе Путин отмечал, что Зеленский является нелегитимным лидером и не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с Россией. По словам российского лидера, способ отмены указа все же есть — это может сделать председатель Верховной рады Украины, однако Москва не видит желания Киева закрыть этот юридический вопрос.

Ранее Порошенко предрек Украине крах.

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