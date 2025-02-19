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Порошенко предрек Украине крах

Порошенко: Украине грозит гибель из-за разногласий между ЕС и США
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Piotr Molecki/AP

Разногласия между Европейским союзом и США, возникшие на Мюнхенской конференции по безопасности, создали угрозу для будущего Украины. Об этом заявил бывший президент республики Петр Порошенко на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Порошенко также раскритиковал планы действующего президента Украины Владимира Зеленского, «за которыми ничего не стоит», а также заявил, что республику на конференции представляли не политики, а «эффективные менеджеры».

»«Стратегии несломленности», «формулы победы», «саммиты мира» ломают Украину», — написал экс-президент.

Политик напомнил, что раскол между странами НАТО и напряженность в отношениях между Евросоюзом и США продолжают пагубно влиять на связь Киева и Вашингтона.

С 14 по 16 февраля в Германии проходила 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. Одной из ключевых тем стал конфликт на Украине. За несколько дней до конференции президент США Дональд Трамп провел первый официальный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ряд вопросов, включая украинский кризис и пути его решения.

Американскую делегацию в Мюнхене возглавил вице-президент Джей Ди Вэнс. Политик раскритиковал власти Евросоюза и призвал президента Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры. Позиция американских властей несколько шокировала глав европейских делегаций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России уличили главу Мюнхенской конференции во лжи.

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