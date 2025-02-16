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Зеленский: мир на Украине не сможет случиться без решения Путина

Зеленский заявил, что урегулирование на Украине невозможно без решения Путина
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Yves Herman/Reuters

Глава Украины Владимир Зеленский заявил в интервью NBC, что мирное урегулирование конфликта невозможно без решения президента РФ Владимира Путина.

Украинский лидер подчеркнул, что готов участвовать в мирных переговорах вместе с США, ЕС и Россией. Зеленский считает, что американский президент Дональд Трамп может подтолкнуть российского лидера к переговорам.

«Я очень хотел, чтобы Украина была в приоритете для Трампа, а не Россия. И я надеюсь, что мы важнее. Мы не такие большие, как Россия, но я думаю, что стратегически Украина важнее для США, потому что мы действительно партнеры, союзники и разделяем общие ценности», — сказал украинский политик и добавил, что никто не должен доверять словам российского лидера.

При этом Зеленский сослался на собственный опыт якобы приближения к мирному соглашению с РФ в 2019 году, которое в итоге развалилось.

На этом фоне во время Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о «решающем моменте» для республики. По его словам, единственный путь к достижению прочного и справедливого завершения конфликта — это «мир через силу». Министр утверждает, что существует шанс закончить боевые действия в этом году, но для этого нужна поддержка США и координация действий.

Ранее появилась карта интересующих Трампа ресурсов Украины.

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Переговоры о мире на Украине
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