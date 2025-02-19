США сообщили о желании вернуть вложенные в Украину средства

Соединенные Штаты уверены, что имеют право на возврат своих инвестиций в Украину и не намерены мириться с недовольством Киева в ответ на предложенные экономические инициативы, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу Fox News.

«Мы наблюдаем, что европейская помощь часто предоставляется в виде кредитов, которые затем погашаются с процентами за счет замороженных российских активов. Мы считаем, что американские налогоплательщики также заслуживают возврата значительной доли своих средств», — отметил Уолтц.

19 февраля президент Дональд Трамп заявил, что США потратили на Украину $350 млрд, но за это ничего не получили и не получат взамен. Трамп также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот хочет продолжать военный конфликт с Россией ради своего обогащения.

15 февраля Трамп предложил Украине сделку, в рамках которой она должна была предоставить США доступ к 50% своих запасов редкоземельных металлов. Эти металлы включают 17 элементов, таких как скандий, иттрий, лантан и другие. В обмен на это США обещали гарантии безопасности для Украины.

Трамп уточнил, что предполагаемый объем сделки составляет $500 млрд. Белый дом разъяснил, что такая договоренность должна компенсировать расходы Вашингтона на помощь Киеву. В итоге Зеленский отказался подписывать договор по ископаемым, и Украина предложила США свои условия для соглашения о добыче полезных ископаемых.

Ранее Зеленский рассказал, во сколько Украине обошелся конфликт с Россией.