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Зеленский рассказал, во сколько Украине обошелся конфликт с Россией

Зеленский: конфликт с РФ обошелся Украине в $120 млрд, США и Европе в $200 млрд
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Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что конфликт с Россией обошелся стране в $120 млрд. Трансляцию вел украинский телеканал «Общественное».

По словам Зеленского, с помощью Украине необходимо разобраться, так как цифры Киева и Вашингтона разнятся.

«Война стоила нам 320 миллиардов долларов. [Из них] 120 миллиардов — это мы, налогоплательщики, народ Украины. [Еще] 200 миллиардов — это [помощь] Соединенных Штатов и Евроcоюза», — поделился Зеленский.

Он пояснил, что США передали Украине $67 млрд оружием и $31,5 млрд прямой финансовой помощи в бюджет страны, и эти цифры меньше, чем озвученные Вашингтоном $500 млрд, которые американский президент хотел бы вернуть в качестве доступа к минералам. Зеленский назвал такой разговор «несерьезным».

До этого Зеленский заявил, что Украина должна получить гарантии безопасности от США взамен на предоставление редкоземельных металлов.

Он также отметил, что Украина и Европа должны участвовать в переговорном процессе по урегулированию конфликта.

Ранее в Белом доме рассказали, зачем США редкоземельные металлы с Украины.

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