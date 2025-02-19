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Трамп заявил, что США потратили на Украину $350 млрд

Трамп: США потратили на Украину $350 млрд, но ничего не получат взамен
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Kevin Lamarque/Reuters

США потратили на Украину $350 млрд, но за это ничего не получили и не получат взамен. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Комик Зеленский уговорил Соединенные Штаты потратить $350 млрд на войну, которая не могла быть выиграна», — отметил американский президент.

Трамп также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот хочет продолжать военный конфликт с Россией ради своего обогащения.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что США начали получать объективную информацию по Украине.

Также Путин высказался об обещании Трампа быстро решить украинский кризис. По его словам, получив информацию от спецслужб и других ведомств, американский лидер изменил свою позицию насчет сроков урегулирования ситуации на Украине и теперь считает, что решить ее можно за полгода, а не за один день.

Ранее Путин высказался о реакции Европы на встречу России и США.

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