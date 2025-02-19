Шольц ответил Трампу на его слова о Зеленском

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что «опасно и неправильно» отрицать легитимность Владимира Зеленского как президента Украины. Так в комментарии для Der Spiegel он отреагировал на резкие высказывания президента США Дональда Трампа в адрес украинского лидера.

«Просто неправильно и опасно отрицать демократическую легитимность президента Зеленского», — указал Шольц.

По его словам, Зеленский продолжает оставаться действующим главой государства, а невозможность проведения выборов обусловлена продолжающимся конфликтом на территории страны. Такое развитие событий соответствует Конституции Украины, сказал канцлер.

«Никто не должен утверждать обратное», — подчеркнул Шольц.

До этого президент США назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны, если на Украине будет организовано голосование. Кроме того, по его словам, Владимир Зеленский втянул Соединенные Штаты в войну, которую нельзя было выиграть. Трамп добавил, что без США Зеленский никогда не сможет договориться о мире с Россией.

В свою очередь Владимир Путин заявлял, что подписание мирного договора с Украиной возможно только легитимными представителями украинской власти.

Срок Владимира Зеленского на посту президент истек 20 мая 2024 года, но выборы на Украине так и не проводились из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что в текущей ситуации президентские выборы «несвоевременны». А украинцев, несогласных с этим, он призвал сменить гражданство.

Ранее европейский лидер счел необоснованными высказывания Трампа о Зеленском.