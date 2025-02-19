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Вице-президент США пригрозил Зеленскому за то, что он «поливает грязью» Трампа

Вице-президент США Вэнс пригрозил Зеленскому за поливание грязью Трампа
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Wolfgang Rattay/Reuters

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за его комментарии в адрес Дональда Трампа после слов последнего о мирных переговорах. Его слова приводит Daily Mail.

«Идея о том, что Зеленский может изменить мнение президента, поливая его грязью в СМИ, — все, кто знает президента, скажут вам, что это отвратительный способ обращения с этой администрацией», — сказал Вэнс.

Он подчеркнул, что президент Украины получал «плохие советы» относительно того, как взаимодействовать с новой администрацией в США. Вэнс заверил, что Вашингтон «любит украинский народ», однако конфликт Москвы и Киева должен завершиться.

«Это политика президента Соединенных Штатов. Она не основывается на российской дезинформации. Она основывается на том, что Дональд Трамп, я думаю, знает многое о геополитике и имеет очень сильную позицию, и имеет сильную позицию в течение очень долгого времени», – сказал вице-президент США.

До этого Дональд Трамп заявил, что Украине нужно провести выборы, чтобы Киев получил место за столом переговоров по урегулированию конфликта. При этом глава Белого дома подчеркнул, что рейтинг одобрения президента Украины Владимира Зеленского упал до 4%.

Владимир Зеленский, комментируя высказывание Трампа, заявил, что он попал под влияние «российской дезинформации». Зеленский отметил, что, по данным соцопросов, рейтинг доверия к нему составляет 57%.

Ранее европейский лидер счел необоснованными высказывания Трампа о Зеленском.

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