Арестович допустил введение США санкций против окружения «клоуна-диктатора» Зеленского

Экс-советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что президент США Дональд Трамп может ввести санкции против ближайшего окружения Владимира Зеленского. Так в своих соцсетях он прокомментировал критические высказывания американского лидера в адрес Зеленского.

«По информации, которая мне стала известна из открытых источников, за словами скоро должны последовать дела. В частности, рассматривается возможность ввода прямых санкций против окружения Зеленского», — сообщил Арестович.

Политик также назвал украинского лидера «не вполне вменяемым клоуном-диктатором» и «больным наркоманом, удерживающим в заложниках целую страну».

До этого Трамп назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны, если на Украине будет организовано голосование. Кроме того, по его словам, Владимир Зеленский втянул Соединенные Штаты в войну, которую нельзя было выиграть. Трамп добавил, что без США Зеленский никогда не сможет договориться о мире с Россией.

В конце января президент России Владимир Путин отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский является нелегитимным лидером и не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с Россией. По словам российского президента, способ отмены указа все же есть — это может сделать председатель Верховной рады Украины, однако Москва не видит желания Киева закрыть этот юридический вопрос. Путин также говорил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине.

Ранее глава МИД Украины ответил Трампу на резкую публикацию о Зеленском.