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Песков заявил, что от киевского режима можно ожидать «чего угодно»

Песков: не всем в мире нравится диалог Москвы и Вашингтона
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Maxim Shemetov/Reuters

Некоторые силы в мире не желают нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном и хотят подорвать диалог двух стран, необходимо оставаться начеку. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Очевидно, в мире будут те, кому не понравится нормализация диалога между Россией и США. Очевидно, что эти «те» будут что-то делать, чтобы подорвать этот диалог. Здесь, конечно, всем нам нужно быть начеку», — указал официальный представитель Кремля.

Также Песков прокомментировал сообщения о планах киевского режима устроить теракты против российских дипмиссий в странах Евросоюза. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что от киевского режима «можно ждать все что угодно».

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Президент России Владимир Путин отметил, что «истеричная реакция» Киева на отсутствие украинских представителей за столом переговоров России и США является неуместной, поскольку у Москвы и Вашингтона есть свои двусторонние вопросы для обсуждения.

Ранее в США назвали условие отмены санкций против России.

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