Путин назвал неуместным недовольство Киева по поводу переговоров

Реакция Киева на отсутствие за столом переговоров России и США является неуместной, поскольку у Москвы и Вашингтона есть свои двусторонние вопросы для обсуждения. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, слова которого передает ТАСС.

Путин отметил, что, например, необходимо решить вопрос о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), срок действия которого истекает через год.

«Они действительно хотят быть посредниками между Россией и Соединенными Штатами? Наверное, нет. Зачем тогда эта истерика? Она неуместна», — добавил президент.

Как отметил Путин, Россия уделяет первостепенное значение разрешению ситуации на Украине. Глава государства добавил, что без повышения уровня доверия между Москвой и Вашингтоном невозможно разрешить украинский кризис.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта. В частности, американский госсекретарь Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине.

Ранее Путин заявил, что США начали получать объективную информацию.