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Спикер Рады о возможных выборах: «Украине нужны пули, а не бюллетени»

Спикер Рады Стефанчук заявил, что Украине нужны пули, а не бюллетени для голосов
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Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, комментируя возможность проведения выборов на Украине, заявил, что стране нужны пули, а не бюллетени. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Стефанчук написал, что Владимир Зеленский был избран на демократических выборах и сегодня возглавляет «борьбу за свободу, независимость и жизнь украинцев». Он заверил, что выборы в республике состоятся и будут демократическими, но только после «справедливого завершения конфликта».

«Украине нужны пули, а не бюллетени. Оружие, санкции и неизменная поддержка — вот что остановит войну и позволит Украине провести выборы так, как они должны быть при истинной демократии: справедливо, безопасно и свободно», — написал Стефанчук.

До этого Дональд Трамп заявил, что Украине нужно провести выборы, чтобы Киев получил место за столом переговоров по урегулированию конфликта. При этом глава Белого дома подчеркнул, что рейтинг одобрения президента Украины Владимира Зеленского упал до 4%.

Владимир Зеленский, комментируя высказывание Трампа, заявил, что он попал под влияние «российской дезинформации». Зеленский отметил, что, по данным соцопросов, рейтинг доверия к нему составляет 57%.

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.

Ранее во Франции не нашли логики в словах Трампа о Зеленском.

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