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Трамп заявил, что Зеленский плохо справляется со своей работой

Трамп: Зеленский плохо справляется со своей работой
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент Украины Зеленский плохо справляется со своей работой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что «имевший скромный успех как комедиант» Зеленский не мог бы победить в украинском конфликте, но США давали ему деньги.

Более того, американский президент назвал Зеленского диктатором без выборов, обвинив его в отказе проведения повторных выборов.

Недавно российский лидер Владимир Путин высказался об обещании Трампа быстро решить украинский кризис. Он подчеркнул, что американский лидер изменил свое мнение касательно сроков решения украинского кризиса. Путин назвал такую ситуацию «абсолютно естественной».

Путин также отметил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине, подчеркнув, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Киевом, но украинские власти ввели для себя запрет на переговоры с РФ.

Ранее Путин уличил Европу во вмешательстве в американские выборы.

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