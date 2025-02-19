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Путин уличил Европу во вмешательстве в американские выборы

Путин: лидеры Европы вмешивались в избирательный процесс в США
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Лидеры европейских стран вмешивались в президентские выборы в США, заявил президент России Владимир Путин. Слова российского лидера приводит «Интерфакс».

«Что мы сейчас видели в ходе этой предвыборной кампании? Все европейские лидеры, все без исключения, фактически напрямую вмешивались в избирательный процесс в США. Дело дошло до прямых оскорблений в адрес одного из кандидатов», — высказался Путин.

Глава РФ подчеркнул, что Россия, в свою очередь, никогда не вмешивалась в американские выборы. По его словам, все попытки найти «российский след» в американских выборах 2016 года провалились. Также Путин добавил, что Россия никогда не опускалась до оскорблений лидеров других стран.

До этого ФБР, Управление директора национальной разведки США, а также Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры обвинили Россию во вмешательстве в выборы президента США. Американская разведка, в частности, считает, что иностранные государства, в том числе и РФ, проводили «дополнительные операции», направленные на подрыв доверия общественности к честности выборов и разжигание разногласий среди американцев.

Ранее в США рассекретили информацию о «вмешательстве» России в выборы.

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