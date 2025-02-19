Песков назвал возможные сроки встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом может состояться до конца февраля. Об этом сообщает ТАСС.
Он признал, что это не окончательные сроки, и переговоры лидеров стран могут состояться позже. Песков отметил, что на подготовку к такой встрече потребуется время.
Накануне в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.
Американский государственный секретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине. При этом помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что говорить о встрече Путина и Трампа пока рано.
12 февраля Трамп и Путин провели телефонные переговоры и договорились о личной встрече.
Ранее в МИД России заявили, что переговоры в Саудовской Аравии положили начало решению проблем.