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Песков назвал возможные сроки встречи Путина и Трампа

Песков: переговоры Путина и Трампа могут пройти до конца февраля
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом может состояться до конца февраля. Об этом сообщает ТАСС.

Он признал, что это не окончательные сроки, и переговоры лидеров стран могут состояться позже. Песков отметил, что на подготовку к такой встрече потребуется время.

Накануне в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Американский государственный секретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине. При этом помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что говорить о встрече Путина и Трампа пока рано.

12 февраля Трамп и Путин провели телефонные переговоры и договорились о личной встрече.

Ранее в МИД России заявили, что переговоры в Саудовской Аравии положили начало решению проблем.

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