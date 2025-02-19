Зеленский дал оценку отношениям Путина и Трампа

Зеленский: Трамп в очень близких отношениях с Путиным

У президента США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина очень близкие отношения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский телеканалу ARD.

При этом украинский лидер выразил сомнение в том, что между лидерами США и России могут быть действительно хорошие отношения.

В этом же интервью Зеленский намекнул, что продолжит оставаться на своем посту до тех пор, пока республике не предоставят членства в Европейском союзе и НАТО.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта. В частности, американский госсекретарь Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счел противоречивыми заявления Зеленского на фоне переговоров в Эр-Рияде.