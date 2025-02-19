Маск назвал бессмысленными расходы США на оборону Европы

Маск задался вопросом, почему граждане США оплачивают расходы на оборону Европы

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и бизнесмен Илон Маск задался в социальной сети X вопросом, почему американские граждане оплачивают большую часть расходов на оборону стран Европы.

«Почему американские налогоплательщики покрывают две трети расходов на оборону Европы? Это не имеет смысла. Обороны от кого?» — написал миллиардер.

14 февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Соединенные Штаты не помогут Европе, если европейские политики боятся собственных избирателей.

На фоне заявления Вэнса 17 февраля в Париже прошел неформальный саммит лидеров стран Евросоюза. Мероприятие организовал президент Франции Эммануэль Макрон. На нем обсуждались вызовы, с которыми сталкивается Европа со стороны США.

Ранее в НАТО заявили о критической нехватке боеприпасов в Европе.