Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Об этом сообщает «Страна.ua».

На опубликованных кадрах видно, как Келлог выходит из автомобиля и проходит в здание, за ним на конференцию прибыла председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. При этом госсекретарь США Марко Рубио задерживается на конференцию из-за проблем с самолетом, а вице-президент США Джей Ди Вэнс отложил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за необходимости доработать соглашение по полезным ископаемым.

Накануне Келлог заявил, что потерю территорий Украины, которые либо стали территорией России, закрепленной в конституции, либо контролируются РФ, зафиксируют в специальном соглашении. По мнению спецпредставителя Трампа по Украине, пункт о территориях должен быть частью переговоров, так как России и Украине необходимо заключить долгосрочное и устойчивое соглашение по безопасности.

Ранее сообщалось, что Трамп прервал связи с Евросоюзом на фоне переговоров по Украине.