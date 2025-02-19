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В РФ оценили перспективы сотрудничества США и России в Арктике

Липунов: США могут вернуться в энергетический проект с РФ
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Maxim Shemetov/Reuters

Приоритетом для США в области энергетического сотрудничества с Россией в Арктике может стать возвращение в совместный проект в Карском море. Об этом заявил младший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Никита Липунов, передает РИА Новости.

Он напомнил, что сотрудничество между компанией «Роснефть» и американской ExxonMobil по освоению месторождений в Карском море длилось с 2011 по 2018 годы. Однако США вышли из проекта на фоне антироссийских санкций.

«Первым и приоритетным направлением для американской стороны в области энергетики может стать возвращение в совместный проект с «Роснефтью» в Карском море», — сказал Липунов.

Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что РФ и США обсудили в Эр-Рияде возможные совместные проекты в Арктике.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что Россия побеждает Соединенные Штаты в «битве за Арктику», это напрямую влияет на американскую безопасность.

В материале обратили внимание на климатический аспект, касающийся региона. Отмечается, что Арктика «теплеет быстрее, чем где-либо». По мере таяния морского льда Северного Ледовитого океана открываются «невиданные ранее» возможности по судоходству.

В январе госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США должны взять Гренландию под контроль, поскольку Китай может использовать ее в своих интересах для расширения присутствия в Арктике.

Ранее беспилотник НАТО провалил испытания в Арктике.

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