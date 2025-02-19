Глава РФПИ рассказал о возможных совместных проектах России и США в Арктике

Глава РФПИ Дмитриев: инвестиции РФ и США в Арктике стали более вероятными

Российская и американская стороны обсудили в Эр-Рияде возможные совместные проекты в Арктике. Об этом в интервью Politico Europe заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Это была в большей степени общая дискуссия — о возможных совместных проектах в Арктике», — заявил он.

По его словам, после переговоров в Эр-Рияде совместные инвестиции России и США стали более вероятными.

До этого Дмитриев заявил, что в Россию ожидается возвращение ряда американских компаний во втором квартале 2025 года. По его словам, этот процесс будет «непростым», поскольку многие ниши на рынке уже заняты российскими представителями.

Накануне он сообщил, что для восстановления диалога между Россией и США крайне важно обсуждать совместные экономические проекты. Глава РФПИ подчеркнул, что американский бизнес из-за ухода с российского рынка потерял более $300 млрд.

Ранее стало известно, что Coca-Cola может вернуться в Россию.