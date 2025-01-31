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Госсекретарь США объяснил, зачем Трамп хочет присоединить Гренландию

Рубио: Гренландия нужна США, чтобы противостоять китайскому влиянию в Арктике
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Depositphotos/AP

США должны взять Гренландию под контроль, поскольку Китай может использовать ее в своих интересах для расширения присутствия в Арктике. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, передает РИА Новости.

«Можно предположить, что в конечном итоге, возможно даже в краткосрочной перспективе, китайцы попытаются сделать в Гренландии то же, что они уже сделали в Панамском канале и других местах», — подчеркнул он.

По словам госсекретаря США, речь идет о том, что КНР может установить в Гренландии объекты, обеспечивающие Пекину доступ в Арктику. Такое положение дел, отметил Рубио, противоречит интересам США.

До этого издание Politico со ссылкой на источник в ЕС писало, что президент США Дональд Трамп шокировал лидеров Евросоюза своими планами захватить Гренландию.

По словам источника, британский премьер Кир Стармер соберется с лидерами ЕС в Брюсселе для обсуждения планов Трампа. Встреча должна состояться 3 февраля.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По словам политика, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. Зачем республиканцу понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Панамы сделал заявление о переговорах с США по Панамскому каналу.

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