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Беспилотник НАТО провалил испытания в Арктике

Reuters: беспилотник НАТО разрядился в Арктике за три минуты
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Shutterstock

Дрон Североатлантического альянса не смог пройти испытания в Арктике, поскольку разрядился от холода за несколько минут. Об этом пишет агентство Reuters.

Дрон стартапа Arctic Unmanned испытывали в 2023 году при температуре -43°C, батарея устройства разрядилась за три минуты, отмечает издание.

По данным агентства, в настоящее время НАТО ищет беспилотники, способные выжить в Арктике, поскольку регион все больше оказывается в центре геополитического внимания.

«Опрос, проведенный Reuters среди 14 компаний, шести министерств обороны и вооруженных сил в Северной Европе и Америке, показывает, что отрасль работает над приобретением или разработкой беспилотников, способных выдерживать обледенение, в то время как страны НАТО увеличивают военные расходы», — говорится в публикации.

Глобальных данных о флоте военных беспилотников государств в открытом доступе нет, но командующий норвежской армией генерал-майор Ларс Лервик заявил, что конфликт на Украине дал Москве ценный опыт в области технологий беспилотников, которого нет у стран НАТО. Он добавил, что альянсу «приходится догонять» Россию.

1 февраля сообщалось, что российские специалисты разработали наземную станцию управления (НСУ), которая позволяет управлять неограниченным количеством дронов с одного пульта. НСУ обеспечивает эффективную работу даже в условиях радиоэлектронной борьбы, позволяя использовать от двух до четырех различных каналов связи одновременно.

Ранее в России разработали «умный» беспилотник, который сам находит врага.

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