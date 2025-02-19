Писториус разозлился постоянным обсуждением отправки миротворцев на Украину

Министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал ведущуюся в Европе дискуссию по поводу отправки миротворческого контингента на Украину, назвав ее преждевременной. Об этом пишет DPA.

Писториус заявил, что он «раздосадован тем, что европейцы сейчас спешат и говорят, что они готовы делать или не делать».

«Как крупнейший член НАТО в Европе, Германия, безусловно, примет участие в любых значимых миротворческих мероприятиях», — заверил министр обороны Германии.

В то же время он отметил, что Европа должна выработать единую позицию накануне возможных переговоров по прекращению конфликта на Украине между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.

«Сейчас не время обсуждать это [отправку войск на Украину] публично», – сказал Писториус.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что Великобритания, Франция, Германия и Польша могут оказаться среди тех стран, которые при логистической поддержке США могут отправить своих миротворцев на Украину. Кроме того, в январе украинский лидер Владимир Зеленский настаивал на размещении американских войск на Украине как возможной гарантии безопасности для Киева.

Ранее Зеленский назвал ВСУ самой устойчивой армией в Европе.