Bloomberg: Британия, Польша, Франция и ФРГ могут послать миротворцев на Украину

Великобритания, Франция, Германия и Польша могут оказаться среди тех стран, которые при логистической поддержке США могут отправить своих миротворцев на Украину. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

Агентство напоминает, что в январе украинский лидер Владимир Зеленский в беседе с Bloomberg настаивал на размещении американских войск на Украине как возможной гарантии безопасности для Киева.

«В действительности бремя ляжет на европейских миротворцев, поддерживаемых американской логистикой… Как бы политически сложно это ни было, страны, которые, скорее всего, примут участие, среди них Великобритания, Польша, Франция и Германия, должны начать укреплять свои обязательства по вооруженным силам», — говорится в сообщении издания.

До этого в обращении немецкого депутата от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) к немецкому парламенту Штефана Койтера говорилось, что властям Германии необходимо четко определить статус украинского конфликта как прокси-войны против России.

Ранее в Германии сделали заявление об отправке миротворцев на Украину.