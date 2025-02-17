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Слуцкий выразил уверенность в победе России на переговорах в Эр-Рияде

Слуцкий: Россия победит на переговорах в Эр-Рияде

Россия победит на на переговорах в Эр-Рияде, поскольку у нее «безотбойная аргументация». Об этом он рассказал телеканалу RTVI лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Россия будет во всем доминировать и победит, потому что у нас безотбойная аргументация. Но вместе с тем переговоры будут происходить с уважением к партнерам», — сказал депутат.

Слуцкий добавил, что РФ и Саудовскую Аравию связывают годы плодотворного взаимодействия, и выразил надежду на конструктивные переговоры.

17 февраля в столице Саудовской Аравии состоятся российско-американские переговоры. В Кремле сообщали, что туда направятся помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров. С американской стороны участие во встрече примут госсекретарь США Марко Рубио, также с ним будут советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Белого дома на Ближнем Востоке Стив Виткофф.

Ведущий эксперт Центра политических технологий, политтехнолог, социолог Алексей Рощин заявлял, что переговоры в Эр-Рияде могут остановить горячую стадию конфликта.

Ранее Слуцкий заявил, что о сдвигах в отношениях России и США пока рано говорить.

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